Є два варіанти майбутнього Росії, – ексглава МЗС Огризко

Пояснити росіянам, що насправді відбувається в Україні, неможливо, адже вони постійно слухають пропаганду своєї влади і їх усе влаштовує. Однак після нападу на Україну, Росію чекають два варіанти розвитку подій.

Про це заявив ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко в ефірі 24 каналу.

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За його словами, перший варіант – Росія отримає "напівмертву" економіку й лише у крайньому разі зможе прогодувати своє населення. Другий – під тиском економічних санкцій Заходу російська держава просто розвалиться.

Коли розвалюється економіка, то розвалюється й політика. Політична система не зможе працювати. Але що вибере Захід – питання до нього,

– зазначив ексглава МЗС.

Як додав Огризко, скоріш за все, Захід не наважиться піти на кардинальні кроки через агресію Росії, бо це принесе додаткову роботу й проблеми, а ніхто не хоче шукати собі зайвий клопіт.

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