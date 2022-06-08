Є кілька ознак, що росіяни не збираються довго залишатися в Мелітополі, – мер

Плани росіян щодо тривалої окупації Мелітополя починають провалюватися. Ворог готується до відступу до того, як його почнуть проганяти ЗСУ.

Раніше стало відомо, що російські окупанти покинули усі блокпости у Мелітопольському районі. Ворог боїться наступу ЗСУ, а російські солдати пригадали переживають за збереження свого життя.

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Окупанти не збираються затримуватися у Мелітополі

Як повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, росіяни повідомили мешканцям міста про те, що збираються провести так званий "референдум" та приєднати окуповану територію Запоріжжя до Росії. Про це він розповів в ефірі національного телемарафону, передає 24 канал.

Разом з тим вони розуміють, що довго тримати атаки ЗСУ не зможуть, тому почали вести жорстку пропагандистську війну. Навіть під дулами автоматів ворогу не вдасться зібрати людей на псевдореферендум, тому вони активізували хитрощі. Утім, чи довго це триватиме – відкрите запитання.

Є кілька ознак, що вони не будуть довго в Мелітополі. Перша – вивезення краденого зерна залізницею, це швидше. Друге – вони "знялися" з блокпостів у районі, вони є лише в Мелітополі та біля доріг державного значення,

– сказав Федоров.

Він додав, що ЗСУ створили росіянам шалені проблеми на Херсонщині, тому окупанти хочуть перегрупувати свої сили та спробувати втримати під своїм контролем тимчасово окуповану територію Херсонської області.

Ситуація на окупованих територіях: коротко про останні новини

На Херсонщині російські окупанти зібралися святкувати "день Росії" в той час, як у деяких районах дуже складна гуманітарна ситуація. Втім, дух українців ворога зламати не вдається – на співпрацю з ним та отримання російського паспорта люди не йдуть навіть за гроші. Окрім того, у місті постійно з'являються українські прапори та листівки, які попереджають окупантів про близьку смерть.

У Маріуполі ситуація просто катастрофічна. Людям бракує їжі та води, санітарні умови просто жахливі. В місті практично немає лікарів, тому окупанти почали просити йти на роботу пенсіонерів.

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