"Є медіаспільнота, а є медіагидота": Братчук відреагував на візит Овсяннікової в "рідну Одесу"

Колишня редакторка російського пропагандистського телеканалу Марина Овсяннікова приїхала до Одеси та назвала її "рідною". В Одеській ОВА вже відреагували на візит російської журналістки.

Цю тему в ефірі 24 каналу прокоментував Сергій Братчук – речник обласної військової адміністрації в Одеській області. За його словами, росіянка Овсяннікова не є представницею медійної спільноти, а є всього лиш "медіагидотою".

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Візит є можливістю "хайпанути" або дотримуватись легенди, – Братчук

Пропагандистка опублікувала допис у своєму інстаграмі, що "рідна Одеса" зустріла її порожніми готелями та замінованими пляжами. Також вона написала про постійні обстріли з російських кораблів. Речник Одеської ОВА назвав Овсяннікову "нешанованою пані", яка не належить до медіаспільноти.

Є медіаспільнота – українська або міжнародна, а є медіагидота. От ця нешановна пані звідти,

– емоційно висловився Братчук.

Він додав, що не бачив її особисто у місті та взагалі не унеможливлює те, що її могло й не бути в Одесі. "Якщо в Києві її так тепло зустріли, то якби знали, де вона перебуває… Чи це знову можливість "хайпанути" на цій темі або дотримуватись легенди, яку придумали запорєбріком?" – припустив спікер Одеської ОВА.

Братчук прокоментував візит Овсяннікової в Одесу: дивіться відео 24 каналу

Братчук наголосив на тому, що не може оперувати фактами, а лише допускає. Щодо самого допису з фотографіями зазначив, що бачив його та обурився.

Сергій Братчук Речник Одеської ОВА Впадає в око, що ретельніше треба було (готуватись Овсянніковій – 24 канал). Я про що? Коли кажуть, що пів Одеси виїхало, а інша половина живуть у страху. На мене подивіться. Я ж весь час, навіть незважаючи на обстріли, усміхаюсь. Щодо страху: звичайно, тривожно, особливо, коли обстріли.

Загалом речник Одеської ОВА вважає, що ймовірний візит Овсяннікової в Одесу є черговим просуванням тези, що в усьому винен Путін, а не росіяни.

"Винні всі росіяни. Без винятку. Винні в тому, що вбивали й убивають наших дітей, братів, сестер, матерів та батьків. Цього пробачати не можна. Нехай покаяться перед Богом. Українці ще довго не пробачать", – підкреслив він.

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Марина Овсяннікова активно з'явилась в інформпросторі після того, як у березні 2022 року нібито перервала ефір програми на пропагандистському каналі, вибігши з плакатом: "Зупиніть війну. Не вірте пропаганді. Тут вам брешуть".

Після цього інциденту її затримали та демонстративно оштрафували на 30 тисяч рублів, мовляв, за заклики до протесту. Тоді Овсяннікова поїхала з Росії та стала працювати в німецькому виданні Die Welt.

Центр стратегічних комунікацій та інформбезпеки України повідомляв, що після інциденту ексредакторку активно використовують в інформаційно-психологічних операціях Росії.

Пропагандистка отримала визнання та кредит довіри на Заході, тож почала просувати вигідні для російської сторони наративи. Зокрема, Овсяннікова активно виступає проти колективної відповідальності громадян Росії за війну проти України. Усю вину за війну вона покладає тільки на Путіна, а також закликає скасувати санкції проти держави-терористки.

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Марина Овсяннікова народилась в Одесі, але мала російське громадянство та давно жила на території Росії, працюючи з 2003 до 2022 року журналісткою на російському держканалі, який активно поширював антиукраїнську пропаганду.