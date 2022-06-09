"Є мухомор красний в крапочку білу": як сюжет 24 каналу за 2010 рік потрапив у тренди тіктоку

У тіктоці вже став вірусним тренд, де слова волинської знахарки про мухомори наклали на музику. Та мало хто знає, що ці слова з сюжету 24 каналу, який вийшов ще у 2010 році.

Слова волинської знахарки креативні користувачі мережі наклали на мелодію пісні Candy Shop американського репера 50 Cent. Станом на 9 червня під цей звук в тіктоці з'явилося понад 7 тисяч відео.

Цікаво Окупанти потрохи сходять з розуму та записують тіктоки під пісню про ЗСУ: епічне відео

Про що був оригінальний сюжет

Ще у далекому 2010 році журналісти 24 каналу поспілкувалися з Марією Мегель – знахаркою з Волині, яка у свій час вилікувала горло настоянкою з мухоморів. Після цього вона почала активно збирати гриби та робити настоянку, яку роздавала місцевим мешканцям.

Журналісти розпитали знахарку про процес виготовлення настоянки. І саме цей момент сюжету й став основою для тренду в тіктоці, який з'явився лиш тепер.

Щоб не в дощову погоду брати, а в сонячну погоду, бо вода дає, якщо нарвати в дощову погоду, дає кислоту, бродіння, тоді як їх залити горілкою. Є мухомор червоний в крапочку білу, є мухомор жовтий в крапочку білу, є мухомор білий в крапочку білу, але я беру тільки червоні в білу крапочку,

– розповіла тоді знахарка.

З цікавого – знахарка тоді ще розповідала, що передала баночку мухоморів синові в Москву.

Сюжет 24 каналу про волинську знахарку: дивіться відео

Як сюжет став трендом

Навесні 2022 року в мережі з'явився трек, де на мелодію пісні Candy Shop американського репера 50 Cent наклали той самий момент сюжету, де знахарка Марія Мегель розповідає про те, які мухомори вона збирає. Трек швидко став популярнім і під нього з'явилося чимало відео в тіктоці.

Сюжет 24 каналу став основою для нового тренду: дивіться відео

Наприклад, під цей звук почали з'являтися відео про українських політиків. І не тільки.

Політики у трендах тіктоку: дивіться відео

У новий тренд потрапили навіть військові Збройних Сил, якими захоплюються українці.

Українські військові у новому тренді: дивіться відео

Деякі користувачі мережі креативно підійшли до створення нових відео.

Пес Патрон і новий тренд: дивіться відео

У тренд потрапив навіть активіст Сергій Стерненко, про якого росіяни створили чимало фейків. Один із таких – допис про загиблого російського окупанта, на який додали фото Стерненка з лікарні.

Сергій Стерненко і тренд "є мухомори": дивіться відео

Під цей звук свої відео знімають навіть зірки українського шоубізнесу. Наприклад, однією з таких є співачка Злата Огнєвіч.

Злата Огнєвіч і новий тренд тіктоку: дивіться відео

Водночас деякі користувачі доволі креативно підходять до створення нових відео, тому можна навіть побачити ілюстрацію – який саме мають вигляд ті самі "мухомори". Ось одне з таких відео, яке не оминуло воєнно-політичних подій цього року.

То як виглядають ті самі "мухомори": дивіться відео

До теми пропонуємо пригадати, як зіркою тіктоку став кіт Степан: дивіться відео