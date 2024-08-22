Чи є небезпека для Тернополя: МОЗ провело аналізи повітря у місті

Через атаку росіян в Тернополі фіксували забруднення повітря. Стало відомо, чи є небезпека для регіону станом на 22 серпня.

Зокрема, фахівці МОЗ провели аналізи повітря у місті. За їхніми даними, небезпеки в повітрі немає.

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Що відомо про стан повітря в Тернополі станом на 22 серпня

Зранку 22 серпня працівники Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України проводили заміри якості повітря в різних районах Тернополя.

Відповідно до результатів, станом на 8:00 показники концентрації хлору та соляної кислоти в повітрі є нижчими норми.

"Загрози для життя та здоров'я тернополян немає", – ідеться в повідомленні.

Зокрема, про стан повітря в місті повідомив і мер Тернополя Сергій Надал.

У Тернополі повітря – чисте. Станом на ранок 22 серпня результати моніторингу якості повітря показують, що ситуація повністю нормалізувалася. Перевищень не зафіксовано в жодному районі міста,

– написав він.

Надал зазначив, що оскільки небезпеки немає, це означає, що:

– можна спокійно відкривати вікна та провітрювати приміщення;

– немає обмежень щодо перебування на вулиці;

– дитячі садочки працюватимуть у звичайному режимі з прогулянками на свіжому повітрі.

Також наприкінці свого повідомлення міський голова Тернополя подякував жителям міста "за розуміння, терпіння та дотримання рекомендацій протягом цих днів". Також він висловив вдячність фахівцям ДУ "Тернопільський обласний центр контролю та профілактики захворювань", нашим відважним рятувальникам за ліквідацію наслідків, а також працівникам поліції.