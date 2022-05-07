Є одна країна, де не можемо зупинити швартовку, – Кулеба про корабель росіян з краденим зерном

Російські вбивці крадуть й вивозять українське зерно. Вони намагаються продати зерно на міжнародних ринках.

Україна бореться з цією проблемою. Про це 7 травня сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телеканалу "Рада", передає 24 канал.

До теми Росіяни намагалися вивезти до Єгипту вкрадене українське зерно

"Маємо навіть певні успіхи. Наприклад, був один з кораблів, який, на нашу думку, віз вкрадене зерно до Єгипту. Ми зробили так, щоб його не прийняли", – сказав Кулеба.

Хто може прийняти вкрадене

Міністр зазначив, що після цього корабель з зерном вдавався до певних маневрів і намагався потрапити в порти інших країн. Проте Україна стежить за ним.

Єдина країна, в якій ми не можемо зупинити швартовку такого судна – це Сирія. Це найближчий союзник Росії. Проте з усіма іншими країнами ми працюємо, щоб ніхто з них не спокушався на вкрадене українське зерно,

– розповів Кулеба.

У багатьох країнах може бути голод

За словами, міністра зараз постало питання продовольчої безпеки через російську агресію проти нашої держави. Україна не може повноцінно експортувати своє збіжжя. Мовиться про соняшникову олію й кукурудзу, інші сільськогосподарські продукти. Міністр зазначив, що на цю продукцію у багатьох країнах серйозно зросли ціни.

"ООН прогнозує, що в деяких країнах через це буде голод. Тобто російська агресія має глобальні негативні наслідки на продовольчу безпеку. Наше завдання як Міністерства закордонних справ спільно з Міністерством агропромислової політики допомогти побудувати альтернативні маршрути експорту для українських виробників", – пояснив Кулеба.

Він розповів, що слід розблокувати шляхи для продажу зерна, наситити світовий ринок і врятувати людей від голоду та недоїдання.

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