Є перевищення захмарної нахабності, – Зеленський про російський удар по ЧАЕС
Володимир Зеленський прокоментував російський удар по території Чорнобильської АЕС. За його словами, станом на зараз перевищення норм радіаційного фону немає.
Про це глава держави повідомив в неділю, 7 червня.
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Яка зараз ситуація на Чорнобильській АЕС?
Володимир Зеленський повідомив, що вночі 7 червня росіяни завдали удару по особливій території навколо Чорнобильської АЕС: "Шахед" уразив одну з будівель Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива.
За словами президента, йдеться про об'єкт надзвичайно критичної інфраструктури.
І надзвичайно підлий російський удар. МЗС України, Міністерство енергетики та всі наші служби вже займаються тим, щоб кожен із партнерів знав, що відбулося,
– наголосив глава держави.
Зеленський додав, що Росія свідомо вдарила саме по цьому об'єкту ядерної інфраструктури.
За його словами, наразі радіаційний фон перебуває в межах норми, однак "є перевищення навіть вже давно захмарної російської наглості".
Українські рятувальники зупинили пожежу на цьому об'єкті після удару. І потрібні реальні нові кроки світу, щоб росіяни відчули, що така їхня терористична війна – удар по самій Росії,
– сказав президент.