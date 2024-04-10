Ми повинні зробити все, щоб Україна була сильною, – Зеленський звернувся до українців

Президент України традиційно звернувся до українців. у своєму зверненні він розповів про перші результати ракетної програми та інші важливі питання.

Володимир Зеленський провів нараду щодо нашої ракетної програми. Він зазначив, що деталі не публічні, але в нашої "оборонки" є потрібні результати.

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Зеленський провів низку розмов та зустрічей

Він зустрівся з міністром оборони Литви. Це його перший закордонний візит на цій посаді, і важливо, що він обрав саме Україну. Із Володимиром Зеленським вони обговорили потреби наших воїнів, нашу співпрацю у виробництві зброї.

Звернувся до учасників форуму в Греції: Дельфійський форум – представницьке зібрання, політичні та експертні кола Європи й Америки. Говорив передусім про Харків, про інші наші міста, наші громади, які зазнають постійного російського терору. ППО, далекобійна зброя, артилерія – ключові пріоритети зараз,

– додав він.

Він наголосив, що триває робота за всіма напрямами нашої зовнішньої політики, щоб дати більше цієї сили нашій державі.

Крім цього, він також зустрівся з керівницею Міжнародної організації з міграції. Вони обговорили проєкти допомоги нашим людям, які втратили житло, програму будівництва укриттів для шкіл, програми сприяння переселенцям, які засновують підприємства та створюють робочі місця, та подякував за підтримку наших громад, особливо тих, які постраждали від підриву росіянами Каховської ГЕС.

Крім цього, Володимир зеленський мав розмову з главою уряду Ірландії. Він привітав із початком роботи на посаді, також домовилися продовжувати нашу співпрацю.

Сьогодні ж говорив із Президенткою Швейцарії, і це – продовження нашої консолідації міжнародної спільноти. Кожен лідер, кожна держава, які прагнуть, щоб російська агресія завершилася дійсно справедливим миром, мають змогу приєднатися до наших глобальних зусиль – до першого саміту миру, який у червні має відбутись у Швейцарії,

– наголосив український лідер.

Зеленський розповів, що триває підготовка саміту та його результатів – чіткої позиції світу щодо справедливого закінчення цієї війни.

Мир не має альтернативи,

– пояснив президент.

Він також знову зачепив питання міжнародної підтримки України.

Реакція на російські атаки

Не залишив Зеленський без уваги й те, що сьогодні російські терористи знову завдали ударів керованими авіабомбами по наших громадах. Зокрема, по Харківщині. Він висловив співчуття всім, хто втратив рідних.

Президент наголосив, що цей російський терор – щодня й щоночі в нашому прикордонні та у прифронтових районах, адже Путін зробить усе, щоб цього року збільшити удари по Україні та спробувати зламати нас. Зеленський сказав, що ми збільшуємо наші можливості – нашу далекобійність, наші спроможності знищувати окупанта, але потребуємо принаймні не меншої внутрішньої сили, внутрішнього розуміння, що війну на своїх умовах закінчують лише сильні.

Україна повинна бути сильною і ми все для цього зробимо. Президент України подякував усім, хто бореться за Україну.