Є ще домовленості про "зелений коридор", – Синєгубов про евакуацію на Харківщині

Ситуація на Харківщині є чи не найскладнішою в Україні. Місто регулярно потерпає від обстрілів з боку російських окупантів.

За словами очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, лише минулої доби окупанти вдарили по Харківщині 54 рази.

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За його словами, постраждали житлові масиви Харкова, були спроби авіанальотів.

Попри це, на 9:00 є домовленість про проведення "зеленого коридору". Це евакуація мешканців та доставка гуманітарного конвою,

– сказав Синєгубов.

Зараз влада Харкова чекає на відповідне підтвердження. Очільник Харківської ОВА додав, що вокзал у Харкові працює постійно. Лише за минулу добу вдалося евакуювати 30 тисяч осіб.

Додамо, що на Харківщині ворожі війська продовжують бомбардувати об’єкти критичної інфраструктури та житло мирного населення. У ніч проти 9 березня окупанти декілька разів влучили в обленерго та намагалися пошкодити ТЕЦ-5.

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