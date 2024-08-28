Чи є шкідливі речовини у річці Десна: в ОВА зробили заяву

Державна екологічна інспекція Столичного округу не виявила перевищення гранично допустимих концентрацій органічних та мінеральних речовин у річці Десна в межах Київської області.

Вміст кисню також в межах норми. Фактів мору риби не виявлено. Про це повідомили у Київській обласній державній адміністрації станом на 18:30 сьогодні, 28 серпня.

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В ОВА зазначили, що напередодні отримали інформацію від Регіонального офісу водних ресурсів у Сумській області щодо погіршення якісного стану води у річці Сейм, яка є лівою притокою річки Десна.

"Зокрема, йшлося про забруднення води, яка рухається за течією Сейму, а також щодо замору риби в ньому", – йдеться у повідомленні.

Водойму перевірятимуть щоденно

Оскільки Десна протікає територією Київщини, а саме Вишгородським та Броварським районами, комісія ТЕБ та НС доручила здійснювати щоденний моніторинг якості води.

Важливо. Для запобігання негативному впливу на здоров'я населення, Київська обласна комісія ТЕБ та НС рекомендувала не користуватися водою річки Десна, заборонити там купання та вилов риби в Десні, а також використання річкової води для господарських потреб та поїння худоби.

"Ситуація перебуває під постійним контролем. Про зміни буде повідомлятися додатково", – наголосили в ОВА.