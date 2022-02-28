Кремль обслуговують спеціальні ворожки, – МВС
Українці продовжують відбивати наступ Росії і воюють на всіх фронтах. Відтак, хакери зламали сайт Кремля.
Радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко в ефірі одного з телеканалів закликав українців долучитись до інформаційної боротьби. Адже у спеціальному боті виклали всі контакти Кремля.
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І у вільний доступ на чат-боті "Власть РФ" ми виклали повністю всю телефонну базу Кремля. Це – величезний масив інформації,
– сказав він.
У чат-боті можна знайти телефони:
- всього керівництва Кремля;
- пулу журналістів;
- пулу громадських організацій;
- пулу ворожок.
Маючи вільний час, українці можуть обрати номер потрібного окупната й дзвонити. Розмову записати на відео, щоб була потім доказова база.
"З того, що найбільше мене вразило, що Кремль обслуговує пул ворожок. Там є спеціальні гадалки. Так от, ми виклали у вільний доступ всю базу даних – телефонів", – зізнався Денисенко.
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