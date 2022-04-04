Є три джерела, з допомогою яких відновиться українська економіка: подробиці від Шмигаля

Під час війни з Росією Україна втрачає 2 мільярди гривень щодня. Прем'єр Шмигаль нарахував 3 джерела, з яких може відновлюватись українська економіка. Київ вже отримав 3 мільярди доларів і це перший крок до наповнення бюджету.

Про це глава уряду України розповів в інтерв'ю. Він зазначив, що офіційний Київ збирається виконувати свої зобов'язання.

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Три джерела відновлення економіки України:

заморожені кошти Росії – їхня конфіскація та репарація,

російське майно,

кошти західних партнерів.

Шмигаль розповів, що Україна веде перемовини про створення фонду відновлення. Київ вже отримав більше ніж 3 мільярди доларів – вони необхідні для наповнення бюджету.

Поки що ми говоримо про щоденні витрати, які має нести держава на оборону, на виконання своїх соціальних зобов’язань, на забезпечення країни харчуванням. Усе решта звичайно буде після завершення війни, — це вже наступний крок,

– пояснив глава уряду.

Щодо наданих 3 мільярдів – то це і грантові кошти, і кредитні. Щодо останніх – то період надання – від 5 до 18 років, і дуже умовні відсотки. Уряд має намір працювати над тим, щоб ці відсотки надалі наближались до нуля.

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