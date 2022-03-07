Російські окупанти бояться прямої зустрічі із ЗСУ, адже тоді смерть у сутичці стане неминучою. Натомість вороги вирішили діяти у звичному для себе ницому та ганебному стилі – прикриватися мирним населенням.

Російські орки вирішили стати терористами та відігратися на мирному населенні. Вони не дають завезти в окуповані міста провізію та блокують вихід цивільних з окупованою території.

До речі Під Маріуполем українські захисники знищили цілу танкову роту противника

Вказівки з Москви

Як повідомив радник міністра МВС Вадим Денисенко, кожного разу на переговорах українська сторона наполягає на організації гуманітарних коридорів. Але зрадливий та підлий ворог вирішив прикриватися цивільними та тероризувати їх.

Ми прекрасно розуміємо, що є вказівка з Москви не допускати ніяких гуманітарних коридорів,

– заявив Денисенко.

Кожного дня хоробрі українські воїни завдають ворогу шалених втрат та наближають момент звільнення від російських окупантів кожного клаптика української землі.

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