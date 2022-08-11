Є влучання у двір житлового будинку в центрі Харкова, – мер про нічну атаку окупантів

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про наслідки атаки на Харків. російські окупанти влучили у двір житлового будинку.

Відповідну інформацію повідомив Ігор Терехов орієнтовно о 5 ранку 11 серпня. Раніше ЗМІ також написали, що після 4 ночі ворог знову запустив ракети на Харків.

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росіяни вдарили по центру Харкова

О 4:28 (мовиться про 11 серпня – 24 канал) черговий нічний обстріл Харкова. Усього чотири "прильоти", один за одним,

– написав Терехов.

Також мер Харкова додав, що:

вже є інформація про влучення у двір житлового будинку в центрі Харкова в Київському районі;

про постраждалих наразі не повідомляється.

Раніше писали, що орієнтовно о 04:19 11 серпня у Харкові та області оголосили про повітряну тривогу. Після цього орієнтовно о 04:23 в місті пролунали вибухи.

Коротко про обстріли українських міст

10 серпня оперативне командування "Південь" повідомило, що українцям треба евакуюватися з небезпечних районів. Пояснили це тим, що ворог скаженітиме.

У ніч проти 10 серпня мінус 2 російські ракети. Адже на Запоріжжі під час тривог спрацювала ППО.

Ввечері 9 серпня окупанти обстріляли Нікопольський район з реактивної системи залпового вогню.

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