Є ймовірність, що Росія активізує бої за український Харків, – Генштаб

Російські війська продовжують блокувати Харків. У Генштабі ЗСУ не виключають, що сили держави-агресорки можуть активізувати бойові дії за місто.

Про ситуацію на Слобожанському напрямку розповіли у Генштабі ЗСУ. Українські військові зазначили, що вороги не полишають спроб прорвати оборону українських військ у районі Ізюма.

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Ворог постійно проводить розвідку

Для цього окупанти постійно проводять розвідку, аби визначитись з напрямком можливих наступальних дій. У Генштабі не виключають, що противник нарощуватиме активність у напрямку на Слов'янськ. Частину сил спрямують на Барвінкове.

У росіян є проблеми з матеріально-технічним забезпеченням

При цьому ворог має низку проблем у матеріально-технічному забезпеченні. мовиться передусім про угруповання військ Західного військового округу. Росіянам бракує запасних частин, окремих типів артилерійських боєприпасів.

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Раніше радник голови ОП Олексій Арестович теж говорив, що росіяни стягують резерви і до Харкова. Проте, за його словами, труднощів щодо наступу ворогам спричинить навіть погода.