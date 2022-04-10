Є ймовірність, що Росія активізує бої за український Харків, – Генштаб
Джерело:Генштаб ЗСУ
Російські війська продовжують блокувати Харків. У Генштабі ЗСУ не виключають, що сили держави-агресорки можуть активізувати бойові дії за місто.
Про ситуацію на Слобожанському напрямку розповіли у Генштабі ЗСУ. Українські військові зазначили, що вороги не полишають спроб прорвати оборону українських військ у районі Ізюма.
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Ворог постійно проводить розвідку
Для цього окупанти постійно проводять розвідку, аби визначитись з напрямком можливих наступальних дій. У Генштабі не виключають, що противник нарощуватиме активність у напрямку на Слов'янськ. Частину сил спрямують на Барвінкове.
У росіян є проблеми з матеріально-технічним забезпеченням
При цьому ворог має низку проблем у матеріально-технічному забезпеченні. мовиться передусім про угруповання військ Західного військового округу. Росіянам бракує запасних частин, окремих типів артилерійських боєприпасів.Зверніть увагу! Раніше радник голови ОП Олексій Арестович теж говорив, що росіяни стягують резерви і до Харкова. Проте, за його словами, труднощів щодо наступу ворогам спричинить навіть погода.
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