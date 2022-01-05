Є загиблі, – Токаєв у зверненні заявив про перших жертв протестів – силовиків
5 січня 2022 , 15:28Читать новость на русском
Джерело:телеграм Orda.kz
Касим-Жомарт Токаєв у зверненні 5 січня заявив про перших жертв протестів у Казахстані. За словами президента, серед силовиків вже є загиблі.
Окрім того, Токаєв наголосив, що є багато постраждалих внаслідок протестів. Президент наголосив, що наразі є загроза для жителів Алмати.
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У нашому улюбленому місті відбуваються масові напади на представників правопорядку. Серед них є убиті та поранені,
– заявив Токаєв.
Президент також зауважив, що діятиме максимально жорстко. На тлі протестів у країні Токаєв очолив Радбез Казахстану. На цій посаді раніше перебував Нурсултан Назарбаєв.
Кількість постраждалих зросла до пів тисячі
- За даними місцевих ЗМІ, кількість постраждалих під час протестів зросла до близько 500.
- З них – 130 жінок та людей похилого віку.
- Комендант міста Алмати Канат Таймерденов заявив, що під час протестів спалили 120 транспортних засобів. Серед них – машини поліцейських та швидкі.
- Також під час протестів розбили 120 магазинів і об'єктів торгівлі; 180 підприємств громадського харчування та приблизно 100 офісів МСБ.
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