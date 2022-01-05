Є загиблі, – Токаєв у зверненні заявив про перших жертв протестів – силовиків

Касим-Жомарт Токаєв у зверненні 5 січня заявив про перших жертв протестів у Казахстані. За словами президента, серед силовиків вже є загиблі.

Окрім того, Токаєв наголосив, що є багато постраждалих внаслідок протестів. Президент наголосив, що наразі є загроза для жителів Алмати.

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У нашому улюбленому місті відбуваються масові напади на представників правопорядку. Серед них є убиті та поранені,

– заявив Токаєв.

Президент також зауважив, що діятиме максимально жорстко. На тлі протестів у країні Токаєв очолив Радбез Казахстану. На цій посаді раніше перебував Нурсултан Назарбаєв.

Кількість постраждалих зросла до пів тисячі

За даними місцевих ЗМІ, кількість постраждалих під час протестів зросла до близько 500.

З них – 130 жінок та людей похилого віку.

Комендант міста Алмати Канат Таймерденов заявив, що під час протестів спалили 120 транспортних засобів. Серед них – машини поліцейських та швидкі.

Також під час протестів розбили 120 магазинів і об'єктів торгівлі; 180 підприємств громадського харчування та приблизно 100 офісів МСБ.

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Приводом для протестів стало підвищення у майже 2 рази ціни на скраплений газ. До слова, ціна на нього у Казахстані в рази менша за українську. Водночас Казахстан добуває велику кількість власного газового конденсату і нафти. Втім протести не вщухли навіть попри поступки з боку влади, відставку уряду та зниження ціни на газ. Тож, схоже на те, що ціна на газ стала лише приводом для протестів, а істинна їхня причина – передовсім політична.