Є загиблий, поранений та значні руйнування: наслідки ракетного обстрілу Запоріжжя

Російські окупанти зранку 26 квітня завдали удару по місту Запоріжжя. Через це є загиблий та попередньо поранена одна людина.

У Запорізькій ОВА повідомили, що 2 ракети росіян влучили на підприємство, одна розірвалася в повітрі. На місці працюють всі відповідні служби.

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За попередньою інформацією відомо про одного загиблого та одного пораненого. Наразі триває ліквідація наслідків події, тому кількість постраждалих може уточнюватись,

– кажуть у Запорізькій ОВА.

Окрім того, постраждала також інфраструктура підприємства, куди прилетіли ракети.

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