Про другий фронт поки не мовиться, – Братчук про ситуацію в Придністров'ї

Не так давно у медіа ширилась інформація про підготовку до ймовірного наступу російських військ з так званого Придністров'я. Однак ситуація на Одещині контролюється українськими захисниками.

Тому про другий фронт поки не може бути мови. Про ситуацію у Придністров'ї в ефірі 24 каналу розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

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Разом з тим, варто бути обачним, оскільки російська війська там "не сплять". Приблизно тиждень тому у невизнаному Придністров'ї намагалися провести тренування з мобілізаційної підготовки.

Однак, за словами Братчука, не всі прийшли у визначений термін до казарм, хоча потрібно було прийти й зареєструватися. Наступного дня теж дійшли не всі.

Ми відстежуємо ситуацію, тому що розуміємо, що певні дії можуть проводитися. Відповідні розпорядження вже віддали. Також відомо, що формуються диверсійні групи, які можуть застосовуватися на території України,

– додав речник ОВА.

І наголосив, що наразі "не помітно ні підготовки, ні можливостей до відкриття так званого другого фронту".

"Сподіваємося, що найближчим часом це питання взагалі буде зняте", – додав Братчук.

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З початку літа на території окупованого Придністров'я розклеюють оголошення, а також пересилають у месенджерах повідомлення про набір добровольців на контрактну службу у російській армії.

Окупанти готові платити 600 доларів за місяць "роботи", тим, кого вербують у Придністров’ї. Їм кажуть, що такі військові нібито не поїдуть на війну проти України.

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