"В будь-який момент": у ДПСУ відповіли, чи є зараз загроза нового вторгнення з Білорусі

Наразі на території Білорусі немає російських підрозділів, які могли б здійснити повторне вторгнення. Водночас загроза провокацій або дій, спрямованих на дестабілізацію та розосередження українських сил, залишається.

Про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в інтерв'ю "РБК-Україна".

Чи є зараз загроза з Білорусі?

Білорусь активно розбудовує полігони, дороги та артилерійські позиції – уся ця інфраструктура не розташована безпосередньо біля кордону з Україною, однак її створюють саме на південних напрямках.

Це і логістика, і полігони, і бази, які в будь-який момент Білорусь може надати для російських сил, якщо Росія ухвалить рішення перекинути сили в Білорусь,

– зазначив Демченко.

За його словами, зараз на білоруській території Росія не тримає своїх підрозділів, які могли б здійснити повторне вторгнення. Однак провокації для дестабілізації та розтягування Сил оборони виключати, на жаль, не можна.

Речник ДПСУ також повідомив, що наприкінці 2023 року Росія вивела з території Білорусі приблизно 10 – 12 тисяч військових, які проходили там підготовку. За його словами, після завершення навчань ці підрозділи повернулися до Росії для посилення лінії фронту, а нових російських військ тоді не вводили.

Водночас він зазначив, що на території Білорусі можуть залишатися окремі невеликі підрозділи, пов'язані з логістикою та обслуговуванням повітряних суден.

В ефірі телемарафону Андрій Демченко наголосив, що зараз ділянку кордону з Білоруссю протяжністю понад 1000 кілометрів посилено облаштовують в інженерному та фортифікаційному плані.

Звісно, що на найбільш загрозливих напрямках створюються мінно-вибухові загородження для того, щоб кожен український захисник мав можливість протидіяти будь-якій загрозі, яка може йти з території Білорусі,

– підсумував він.

Нагадаємо, 2 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що на окремих ділянках кордону між Україною та Білорусь було зафіксовано специфічну активність. За його словами, українська сторона веде постійний моніторинг ситуації та тримає її під повним контролем – військові також готові діяти в разі потреби.

Глава держави також наголосив, що Україна не дозволить втягнути будь-які країни чи сили в агресивні дії проти себе та готова рішуче захищати власні інтереси.

Цікаво! Інцидент також прокоментував політолог Ігор Чаленко. В коментарі 24 Каналу він розповів, що росіяни, ймовірно, вирішили за допомогою Лукашенка полякати Україну: зараз ворог має проблеми на фронті, тому в хід йдуть ось такі провокації. Водночас відкидати сценарій, за якого Росія таки зможе дотиснути Білорусь долучитися до бойових дій проти України, теж не можна.

Не Білоруссю єдиною: де ще є загроза?

Важливим також залишається регіон на кордоні з невизнаним Придністров'ям: там Україна посилює оборону через нестабільну безпекову ситуацію та присутність російського контингенту.

За словами військових, головним є побудова ешелонованої системи захисту, яка дозволить оперативно реагувати на будь-які провокації чи явні прояви агресивних дій.

Заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса раніше також повідомляв, що у ворога з'явилися плани щодо формування буферної зони з боку невизнаного Придністров'я, зокрема у напрямку Вінницької області. За його словами, раніше таких задумів у росіян не було.

Водночас Володимир Зеленський заявляє, що в планах ворога немає нічого нового – росіяни вже давно прагнуть створити буферну зону вздовж усього кордону. Однак, за словами президента, конкретно на Вінниччині це навряд чи вдасться: наразі основні зусилля ворог зосереджує на сході України, зокрема на Покровському напрямку, де тривають важкі бої.