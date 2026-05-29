"Не можна виключати вторгнення": у ДПСУ прокоментували загрозу з Білорусі

Безпосереднього нарощування сил поблизу українського кордону на території Білорусі наразі не фіксується. Водночас окремі процеси в глибині країни викликають занепокоєння.

Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, повідомляє "Радіо Свобода".

Чи є реальна загроза з Білорусі?

Андрій Демченко пояснив, що з 2022 року Білорусь утримує на напрямку кордону з Україною обмежену кількість підрозділів, які періодично ротуються, однак їхня чисельність не збільшується.

Водночас, те, що відбувається у глибині території країни, як повідомляє розвідка, зараз вказує на те, що Росія активніше почала тиснути на Білорусь, щоб та більш масштабно і власними силами долучилася до війни проти України,

– додав він.

За словами речника ДПСУ, у подальшому не можна виключати провокації на прикордонному напрямку, а також можливість вторгнення.

Демченко наголосив, що наразі ударних угруповань російських військ у Білорусі немає, однак країна-агресорка може швидко їх перекинути на територію Білорусі і використати ті інфраструктурні об'єкти, які будує Білорусь.

Нагадаємо, 20 травня Володимир Зеленський заявив, що росіяни розглядають сценарії додаткових нападів на Україну: йдеться, зокрема, про напрямок Білорусь – Брянська область. За словами президента, наразі триває робота над посиленням захисту у відповідних регіонах.

Цікаво! Тим часом в Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що Росія не має резервів, необхідних для підтримки білоруських військ у разі наземного вторгнення в Україну. Натомість країна-агресорка може використати заяви про нібито перебування українських дронів у білоруському повітряному просторі як привід для здійснення "ударів у відповідь" по Україні з території Білорусі.

На тлі розмов про можливе вторгнення з Білорусі свою заяву також зробив командувач Силами безпілотних систем Роберт Бровді ("Мадяр"). Він наголосив, що Україна битиме у відповідь, якщо Білорусь усе ж вирішить напасти – мовляв, перші 500 цілей вже "на олівці".