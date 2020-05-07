19:10
7 трав 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ВЕРЛАНОВ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ВЕРЛАНОВ

      ЄБРР домовився з Нацбанком про валютний своп на пів мільярда доларів

      -
      ЄБРР прокредитує український бізнес
      ЄБРР прокредитує український бізнес / Delo.ua

      Європейський банк реконструкції та розвитку та Нацбанк уклали договір на два роки про валютний своп на 500 мільйонів доларів. Угода передбачає, що ЄБРР зможе купити гривні на пів мільярда доларів та використати їх для кредитування українського бізнесу.

      Договір своп ЄБРР та НБУ уклали на 2 роки з можливістю продовження. Про це інформує пресслужба Нацбанку.

      Раніше Зеленський попросив у ЄБРР фінансової підтримки для українських компаній

      Угода дасть змогу посилити макрофінансову стабільність в Україні під час глобальної кризи, спричиненої пандемією коронавірусу, а також збільшити підтримку реального сектору економіки,
      – мовиться у повідомленні.

      Що таке своп? Це угода з купівлі  / продажу валюти на закріплених умовах зі зворотним обміном цієї валюти у майбутньому. Така операція дозволить ЄБРР отримати гривні, які ця організація планує використати на кредитування українського бізнесу, що постраждав від карантину.

      Мінімальна сума валюти, яку ЄБРР зможе обміняти на гривні в межах договору, складає 25 мільйонів доларів, а мінімальний строк траншу – до 3 місяців. Першу таку операцію Нацбанк очікує у найближчі тижні.

      Гривневі кошти ЄБРР планує використати для того, аби поповнювати обігові ресурси українських компаній, що постраждали від карантину.

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Кредит Гроші ЄБРР НБУ
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      Час приймати відповідальні рішення, або Пандемія можливостей
      сьогодні , 19:00 Час приймати відповідальні рішення, або Пандемія можливостей
      Мирослав Маринович
      Новини про коронавірус 7 травня: Медведчук поширює фейки, Росія увійшла в антирейтинг
      сьогодні , 18:13 Новини про коронавірус 7 травня: Медведчук поширює фейки, Росія увійшла в антирейтинг
      Соломія Ніколайчук
      Іграшки своїми руками – як перестати нудьгувати на карантині
      24 квітня , 16:48 Іграшки своїми руками – як перестати нудьгувати на карантині
      Михайло Года