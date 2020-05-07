ЄБРР домовився з Нацбанком про валютний своп на пів мільярда доларів

Європейський банк реконструкції та розвитку та Нацбанк уклали договір на два роки про валютний своп на 500 мільйонів доларів. Угода передбачає, що ЄБРР зможе купити гривні на пів мільярда доларів та використати їх для кредитування українського бізнесу.

Договір своп ЄБРР та НБУ уклали на 2 роки з можливістю продовження. Про це інформує пресслужба Нацбанку.

Раніше Зеленський попросив у ЄБРР фінансової підтримки для українських компаній

Угода дасть змогу посилити макрофінансову стабільність в Україні під час глобальної кризи, спричиненої пандемією коронавірусу, а також збільшити підтримку реального сектору економіки,

– мовиться у повідомленні.

Що таке своп? Це угода з купівлі / продажу валюти на закріплених умовах зі зворотним обміном цієї валюти у майбутньому. Така операція дозволить ЄБРР отримати гривні, які ця організація планує використати на кредитування українського бізнесу, що постраждав від карантину.

Мінімальна сума валюти, яку ЄБРР зможе обміняти на гривні в межах договору, складає 25 мільйонів доларів, а мінімальний строк траншу – до 3 місяців. Першу таку операцію Нацбанк очікує у найближчі тижні.

Гривневі кошти ЄБРР планує використати для того, аби поповнювати обігові ресурси українських компаній, що постраждали від карантину.