Єдина реальна гарантія – це НАТО, – Кличко на Мюнхенській конференції з безпеки

Мер Києва Віталій Кличко взяв участь у дискусії на Трансатлантичному форумі щодо зміцнення НАТО, який відбувся на Мюнхенській конференції з безпеки.

Про це мер столиці повідомив у своєму телеграм-каналі, повідомляє 24 Канал.

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На Мюнхенській конференції з безпеки одна з головних тем – можливості завершення війни в Україні. Взяв участь у дискусії Трансатлантичного форуму щодо зміцнення НАТО. Наголосив на тому, що будь-які домовленості без врахування інтересів України – не варіант! Україні потрібні такі гарантії безпеки, щоб Путін навіть не думав сунутися на нашу землю та піти далі на країни Євросоюзу,

– заявив Віталій Кличко.

Він наголосив, що членство України в НАТО стане єдиною реальною гарантією безпеки України та одночасно посилить Альянс.

"Сьогодні дуже критичний момент. Україна повинна вийти на переговори з сильними позиціями і реальними гарантіями. Ми чуємо, що перспективи вступу України до НАТО останнім часом, мʼяко кажучи, не поліпшилися. Та я переконаний, що єдиною реальною гарантією безпеки України є її членство в НАТО. Це посилить і оборонні спроможності альянсу", – підкреслив Кличко.

Кличко взяв участь у дискусії на Трансатлантичному форумі / Фото з телеграму мера Києва

Також мер Києва зустрівся з мером Мюнхена Дітером Райтером. Подякував за допомогу та вручив нагрудний знак "За сприяння обороні Києва". Під час зустрічі мери обговорили подальшу співпрацю міст-побратимів.

Крім того, Віталій Кличко сьогодні бере участь в офіційному відкритті Мюнхенської конференції. Також заплановані його зустрічі з керівником відомства федерального канцлера Німеччини, міністром Вольфгангом Шмідтом та мером Варшави Рафалом Тшасковськи. Він також відвідає захід німецького видання Bild за участі європейських і світових політиків.

Як повідомлялося, під час 61-ї Мюнхенської конференції з безпеки, яка проходить з 14 по 16 лютого, мер Києва зустрінеться з міністром фінансів Німеччини Йоргом Кукісом, міністром оборони Естонії Ханно Певкуром, спецпредставником Президента Франції з питань допомоги та реконструкції України П’єром Ельброном, міністром закордонних справ Латвії Байбою Браже та іншими європейськими політиками.