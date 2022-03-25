Єдине серйозне рішення, – Денисенко про відмову в ЄС платити за газ в рублях

Більшість європейських країн відмовились від оплати російського газу рублями. Це величезна перевага для України.

Про це в ефірі 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

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Нагадаємо, що 23 березня Володимир Путін повідомив, що планує перевести розрахунки за постачання газу до Європи в рублі. Однак Євросоюз заявив, що це – неможливо.

Єдине серйозне рішення щодо нас – це рішення, яке стосується чіткої відмови більшості керівників ЄС від оплати російського газу в рублях,

– підкреслив Денисенко.

Він підкреслив, що Путін робив великі ставки на цю пропозицію. Однак країни ЄС відмовили йому.

Вадим Денисенко про рішення Євросоюзу: дивіться відео