"Єдині новини" виконали завдання: Мінкульт розглядає зміну формату телемарафону
Джерело:Українське радіо
У Мінкульті розглядають варіант зміни формату телемарафону "Єдині новини". Рішення важливе й для великих телеканалів, тому найближчим часом почнуть порушувати це питання.
Телемарафон виконав своє завдання на початку повномасштабного вторгнення, коли зупинилися рекламні надходження і потрібна була оперативна інформація. Кожен телеканал зайняв свою нішу.
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"Єдині новини" змінять
Виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв зазначив, що формат телемарафону був надзвичайно актуальним у перші дні повномасштабного вторгнення.
Він додав, що марафон досяг цієї мети, коли до громадян України надходила необхідна, важлива, оперативна інформація щодо подій в країні. Однак наразі це питання можуть переглянути.
Життя йде, змінюються і наше бачення, і формати, запрацювала економіка, з'явилися рекламодавці. Сьогодні телеканали розглядають можливість зміни цього формату,
– зазначив виконувач обов'язків голови Мінкульту.
Для ключових телеканалів України також важливо вносити нові форми, нові формати. Ростислав Карандаєв переконаний, що найближчим часом це питання розглядатимуть – врешті-решт консолідованим рішенням будуть внесені зміни у телемарафон.
Зміни в телемарафоні
- На початку грудня 2023 року новопризначений голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин поставив під сумнів ефективність єдиного телемарафону. Він зазначив, що потрібно "працювати з цією ефективністю в тому чи іншому напрямі", оскільки це гроші платників податків. Наразі він не виконує своєї функції.
- Ще у вересня 2023 року Михайло Подоляк повідомив, що телемарафон буде переформатований. Однак він зазначив, що для цього спочатку необхідно призначити нового очільника Міністерства культури, яке відповідає за організацію телемарафону.
- Варто зазначити, що згідно з результатами опитування Київського міжнародного інституту соціології, частка українців, які зараз довіряють телемарафону, становить 43%. Лише за останні два місяці показник зменшився на 5%.