"Єдині новини" виконали завдання: Мінкульт розглядає зміну формату телемарафону

У Мінкульті розглядають варіант зміни формату телемарафону "Єдині новини". Рішення важливе й для великих телеканалів, тому найближчим часом почнуть порушувати це питання.

Телемарафон виконав своє завдання на початку повномасштабного вторгнення, коли зупинилися рекламні надходження і потрібна була оперативна інформація. Кожен телеканал зайняв свою нішу.

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"Єдині новини" змінять

Виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв зазначив, що формат телемарафону був надзвичайно актуальним у перші дні повномасштабного вторгнення.

Він додав, що марафон досяг цієї мети, коли до громадян України надходила необхідна, важлива, оперативна інформація щодо подій в країні. Однак наразі це питання можуть переглянути.

Життя йде, змінюються і наше бачення, і формати, запрацювала економіка, з'явилися рекламодавці. Сьогодні телеканали розглядають можливість зміни цього формату,

– зазначив виконувач обов'язків голови Мінкульту.

Для ключових телеканалів України також важливо вносити нові форми, нові формати. Ростислав Карандаєв переконаний, що найближчим часом це питання розглядатимуть – врешті-решт консолідованим рішенням будуть внесені зміни у телемарафон.

Зміни в телемарафоні