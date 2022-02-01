Мінський та нормандський формати не є ідеальними, але інших майданчиків немає. Президент зробив таку заяву на пресконференції після зустрічі із прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

Важливо Повна підтримка, – Зеленський розповів, про що домовився під час зустрічі з Джонсоном

Ми відповідально ставимося до міжнародних угод. Мінський та нормандський – це єдиний формат, який працює, інтенсивність стрілянини знизилася, це важливо, бо хтось працює 24/7 та домовляється,

– сказав президент.

Він додав, що ведуть багато переговорів щодо тристороннього та двостороннього форматів.

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