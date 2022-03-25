Єдиний вихід вистрибнути з болота, – правозахисник про військових Росії із регіонів

Середній українець загалом соціально живе краще, ніж середній росіянин. Більша частина окупантів, які воюють, не є уродженцями столиці.

Тому призов для них – можливість вибратися зі свого малозабезпеченого регіону. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив правозахисник Марк Фейгін.

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Окупанти намагаються вистрибнути зі злиднів

За його словами, окупант, який телефонує своїй дружині, живе десь в Бурятії, а не в Москві та інших центральних регіонах Росії.

Він з такого "мухосранську", що дивно, як там виживають люди. В них туалет на вулиці. Для таких людей війна, призов, контракт – єдиний вихід вистрибнути із соціального болота, зі злиднів,

– наголосив Фейгін.

Російські військові займаються мародерством: крадуть магазини, розпаковують банкомати. Однак залишається питання, чи далеко вони зможуть вивезти крадене.

"Адже ризик цього не вартий. Вийшов зі скарбом, а тебе "шмальнули", – додав правозахисник.