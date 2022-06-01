На єДопомозі відтепер можна подати заявку на грошову допомогу від міжнародних організацій

Соціальна платформа єДопомога розширила можливості. Тепер там можна подати заявку на грошову допомогу від міжнародних організацій.

Заявку можна подавати вже з 31 травня. Про це повідомляють в Луганській військовій адміністрації.

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Претендувати на допомогу можуть люди визначених категорій.

Із 31 травня люди, які знаходяться на тимчасово окупованих, деокупованих територіях або територіях, на яких відбуваються активні бойові дії, а також внутрішньо переміщені особи можуть сформувати на соціальній платформі єДопомога заявку на отримання грошової допомоги від міжнародних організацій,

– мовиться в повідомленні.

Як оформити заявку в єДопомозі

Для того, щоб оформити заявку, потрібно заповнити персональні дані та вказати IBAN, міжнародний номер банківського рахунку на сайті. Цей номер можна дізнатись в особистому кабінеті або у застосунку Банку, де відкритий банківський рахунок людини.

Дані, які людина вказує у заявці, верифікуються на основі даних з державних реєстрів. Верифіковані заявки передаватимуться міжнародним організаціям, які прийматимуть рішення щодо виплат на основі пріоритетності вразливих категорій отримувачів та наявності коштів для здійснення таких виплат.

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Що відомо про соціальну платформу єДопомога

21 травня Міністерство соціальної політики запустило платформу єДопомога. Її основними завданнями є збір заявок з усіх регіонів України щодо потреб в гуманітарній допомозі та ефективний розподіл вантажу.

Міністерка соціальної політики Марина Лазебна зазначила, що соцплатформа допомагає швидше та ефективніше надавати необхідне людям. Адже єДопомога забезпечує комунікацію між тими, хто готовий надати допомогу, та тими, кому вона потрібна.

За попередніми даними, забезпечувати тих, хто потребує, одягом, продуктами та ліками мали як соціальні працівники, так і працівники "Укрпошти" та "Нової пошти". Допомогу також можна отримати в пунктах гуманітарної допомоги.

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