Єгипет засипало снігом: є жертви негоди, влада ввела режим НС

В Єгипті випав сильний дощ і сніг. Жертвами негоди стали троє людей. Через це влада ввела режим надзвичайної ситуації.

Про негоду в Єгипті та її наслідки видання повідомляє з посиланням на слова офіційного представника Міністерства охорони здоров'я Єгипту Хусама Абдель Гаффара.

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Наслідки негоди в Єгипті

Через дощ, який падав протягом кількох годин, а також сніг, у шести провінціях Єгипту загинули 3 людей.

Один із загиблих – чоловік із провінції Кафр-еш-Шейх. Він торкнувся мокрих дротів, у результаті його вразило електричним струмом.

Ще одна людина загинула в ДТП на слизькій дорозі.

Третю жертву стихії витягли з-під завалів двоповерхового будинку в Олександрії. Будівля обвалилася внаслідок дощу.

Влада оголосила режим НС

Через негоду єгипетська влада вирішила оголосити режим надзвичайної ситуації. У межах цього скасували навчання у школах. Крім того, посилили загальні заходи безпеки.



Єгипет у перший день року засипало снігом / Фото Egypt Today

Курорт Єгипту засипало снігом: що відомо

У перший день 2022 року на популярному єгипетському курорті Хургада випав сніг і град.

Коли сніг почав танути, вулиці переповнилися водою.

Постраждали й готелі. Зокрема, в одному з них за годину затопило балкони всіх номерів.

Сніг в Єгипті: дивіться відео

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