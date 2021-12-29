У Єгипті українські туристи залишилися без ночівлі: в готелі не було місць

Новорічний відпочинок 25 українських туристів у Єгипті розпочався зі скандалу. Їх 10 годин відмовлялися селити в готель, який ті вже оплатили.

Спершу туристам брехали про проблеми з електрикою

Інцидент трапився в курортному місті Марса-Алам. Українські туристи оплатили відпочинок у готелі Albatros Sea World Marsa Alam. Квитки купили в оператора Anextour.

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Коли українці приїхали в готель, їх попросили не виходити з автобуса. Мовляв, гід мав надати якусь важливу інформацію. Тоді прийшов представник Anextour та сказав, що в готелі проблеми з електрикою. Однак згодом з'ясувалося, що це – брехня. За словами туристів, сама ж компанія згодом визнала, що електрика там ні до чого.

У готелі сказали, що в них проблеми з номерами, але, поки ми чекали на заселення, то поселили декілька сімей з Німеччини та Великої Британії. Anextour сказав, що це наша проблема з готелем,

– розповів Дмитро Мітасов.

Українців хотіли переселити в дешевший готель

Турист опублікував на своїй сторінці відео з місця події. На ньому чути, як українці скандалять: "Менеджер!". Згодом до стінки реєстрації підійшов працівник готелю. Він заявив, що в готелі нема вільних номерів і порадив гостям на 1 – 2 дні відправитися в інший готель, а потім повернутися.

На обурення українців про те, що вони оплатили конкретно цей готель, працівників відповів: "Ми знаємо. Зараз у нас перенавантаження. Ми хочемо вам допомогти". Мовляв, туристи можуть ночувати у сусідньому готелі, а день проводити в оплаченому. Самі ж туристи стверджують, що така альтернатива була значно дешевою від оплаченого готелю.

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Після майже 10-годинного очікування, яке закінчилось о 4 годині ранку, українцям таки надали номери.

Як могла трапитися така ситуація

У коментарях до допису працівники туристичних агенцій пояснили, що така ситуація іноді трапляється. Причина – перепродаж номерів у готелі. Особливо після того, як в'їзд у Єгипет дозволили для росіян і потік туристів збільшився. Тому практика спершу поселити в інший готель, а потім – у заброньованій нібито тепер не рідкість.

Редакція 24 каналу намагається зв'язатися із Anextour, щоб почути офіційний коментар компанії щодо інциденту з туристами.

Повний текст публікації Дмитра Мітасова у фейсбуці:

Після приїзду в готель нас попросили не виходити з автобуса, тому що гід має надати якусь інформацію. Прийшов представник Anextour та почав відверто брехати що в готелі проблема з електрикою. Вони пропонували поїхати в сусідній готель на дві, а може на три доби. Це не підходило через декілька причин.

І наступні факти такі:

1. З електрикою в готелі проблем не було, що потім визнали представники Anextour. Вони збрехали.

2. В готелі сказали, що в них проблеми з номерами, але, поки ми чекали на заселення, поселили декілько сімей з Німеччини та Британії.

3. Anextour умив руки. Сказав, що це наша проблема з готелем.

4. Після майже 10-годинного очікування, яке закінчилось о 4 ранку, і гучного скандалу нам надали номери.

5. Компанія Teztour, у якої я купив цей тур, а вона його перекупили в Anextour, теж поки що нічого виразного не відповіла.