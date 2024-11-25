У Червоному морі потонула яхта, понад 40 людей зникли безвісти: вода кишить акулами

Єгипетські ЗМІ повідомляють, що туристичне судно Sea Story затонуло у водах, де кишать акули. На яхті перебувало 45 людей, наразі їх вважають безвісти зниклими.

З них щонайменше 31 особа – туристи, решта 14 – члени екіпажу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на британське видання Daily Express.

Дивіться також У Єгипті перекинувся туристичний автобус: у МЗС сказали, скільки українців поранено

У Червоному морі затонула туристична яхта

Видання Al-Masry Al-Youm повідомило, що дайвінг-тур вирушив із порту Порто-Галіб у Марса-Аламі та мав повернутися до порту Хургада. Наразі невідомо, що стало причиною затоплення, але згідно з оприлюдненою інформацією, до пошуків були залучені вертоліт і військово-морські підрозділи.

Наразі припускають, що судно оминало узбережжя для підводного плавання, коли подало сигнал про біду, перш ніж втратити зв'язок. Також невідомою залишається національність осіб, які зникли безвісти внаслідок інциденту. Попередньо, судно затонуло в районі Шааб-Сатаєх, на північ від міста Марса-Алам.

До слова, нагадаємо, що 9 листопада поблизу міста Рас-Седр в Єгипті туристичний автобус потрапив у ДТП. 41 особа отримала травми, серед яких і громадянка України 1984 року народження. Всіх постраждалих доставлено до міської лікарні Рас-Седра.

Також ушкоджень зазнали троє громадян із Казахстану, троє – з Азербайджану, а також четверо – з Єгипту. За наявними даними, загиблих внаслідок ДТП немає. Обставини інциденту зʼясовуються. Справа перебуває на контролі посольства України в Арабській Республіці Єгипет.