В Єгипті зіткнулись пасажирські потяги: понад 30 загиблих – моторошне відео

В єгипетській провінції Сохаг сталася моторошна аварія, там зіштовхнулися 2 пасажирські потяги. За попередньою інформацією, 32 людини загинули.

Щонайменше 66 пасажирів – постраждали. Місцева влада відправила на місце трагедії екіпажі швидкої допомоги. Туди вирушив й очільник єгипетського міністерства охорони здоров'я.

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Лікарні у регіоні переведені у надзвичайний стан для прийому постраждалих. За даними порталу Youm7, один потяг в'їхав у інший, з рейок зійшли 3 пасажирських вагони.

Аварія потягів у Єгипті: дивіться відео з соцмереж

Наразі невідомо, що саме могло спричинити таку моторошну аварію. Правоохоронці з'ясовуватимуть усі обставини трагедії. Прокуратура вже почала розслідування.

Наймасштабніша залізнична аварія у Єгипті сталася в 2012 році. За 300 кілометрів від Каїра поїзд врізався в автобус з дітьми, загинули 50 людей.