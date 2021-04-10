В Єгипті знайшли "загублене золоте місто", якому 3 тисячі років

Археологи розкопали в Єгипті загублене місто, якому приблизно 3 тисячі років. Побудували стародавнє поселення в період правління короля Аменхотепа III – діда відомого фараона Тутанхамона.

За словами науковця Захі Гавасса, йдеться про місто Атон, розташоване поблизу Луксора. Воно – наймасштабніше стародавнє поселення, яке коли-небудь знаходили у Єгипті.

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Що відомо про історію давнього міста

Давнє поселення знайшли за кілька тижнів після розкопок, які стартували у вересні 2020 року.

Датується місто царюванням Аменхотепа III – одного з наймогутніших фараонів Єгипту. Він правив у період з 1391 по 1353 рік до нашої ери. Згодом поселення використовували й фараони Ай та Тутанхамон.

Професорка єгиптології в Університеті Джона Гопкінса в Балтіморі Бетсі Браян зазначила, що місто дасть науковцям рідкісну можливість "зазирнути в життя древніх єгиптян" часів розквіту імперії.

Загублене місто є другим за значенням археологічним відкриттям з часів могили Тутанхамона,

– наголосила Браян.



В Єгипті знайшли місто, якому приблизно 3 тисячі років / Фейсбук Захі Гавасса

Що виявили під час розкопок

Археологи знайшли багато цінних археологічних знахідок:

ювелірні вироби;

кольорову кераміку;

амулети у вигляді жуків-скарабеїв;

цеглини з печатками Аменхотепа III.

Однак, наголошує Захі Гавасс, на місці знахідки продовжують вести розкопки. Археологи сподіваються відшукати там гробниці зі скарбами.



Археологи виявили багато декоративних і ритуальних предметів / Фейсбук Захі Гавасса