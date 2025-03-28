У Росії біля храму встановили і освятили трубу, у яку тепер масово лізуть прочани, – дивні кадри

На початку березня у ході російського наступу у Курській області близько сотні окупантів пройшли газопроводом до українських позицій у районі Суджі. Тоді ворог зазнав величезних втрат.

На честь тієї "газопровідної операції" під назвою "Потік" росіяни встановили шматок 16-метрової труби біля Храму на Крові у центрі Єкатеринбурга. Символічний металобрухт ще й освятили, передає 24 Канал.

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Лізуть у трубу, щоб очиститися

Тепер у місцевих жителів з'явився новий ритуал. Вони щодня приходять до храму, аби пролізти через трубу, "очиститися й отримати благодать".

Прочанам заборонено стрибати по макету, ним можна лише пройти "з благоговінням, з повагою", аби зрозуміти те, що відчували російські окупанти.

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Діаметр виставленої труби такий самий, як і у справжнього газопроводу.

У Єкатеринбурзькій єпархії висловили сподівання, що копія газопроводу стане їхнім постійним експонатом. У "Газпромі", який надав відрізок труби, повідомили, що наразі виставка триватиме лише кілька місяців. Її тривалість залежатиме від затребуваності та відвідуваності об'єкта.