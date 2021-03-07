Єлизавета II вперше залишиться без приватного літака через скорочення витрат на оборону

Королева Великої Британії Єлизавета II вперше за час свого правління залишиться без приватного літака. Для повітряних подорожей королівська родина позичатиме літак прем'єр-міністра країни Бориса Джонсона.

Все після комплексного огляду Міністерства оборони Великої Британії щодо модернізації військових сил. За результатами – витрати на оборону у країні скорочують.

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Так, з офіційного авіафлоту королеви вилучать 4 літаки. У королівської родини залишиться лише вертоліт AW-109.

Чим тепер літатиме королева

У Міноборони зазначили, що попри позбавлення королівської родини цих літаків, їм пропонуватимуть для подорожей інший повітряний транспорт як VIP-персонам.

Наприклад, королева зможе позичати літак прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона. У нього RAF Voyager.



Літак, яким користується Джонсон / Фото Alarmy Stock Photo

Скорочення бюджету країни

. У 2020 році з бюджету країни на оновлення цього літака витратили 900 тисяч фунтів стерлінгів (це трохи більше ніж 34,5 мільйона гривень). Зокрема, і змінили дизайн літака. Такий ребрендинг літака має допомогти краще представляти Велику Британію за кордоном. Деякі депутати критикували такі витрати.

У листопаді 2020 року Борис Джонсон заявляв, що витрати на збройні сили країни збільшать на 24 мільярди фунтів. Однак Міноборони приділятиме увагу здебільшого сферам космосу та кіберзахисту.

Власне результати перегляду витрат на оборону Великої Британії мають оголосити вже 16 березня.