Паризький виш і зміна документів: ЗМІ дізналися деталі про можливу позашлюбну доньку Путіна

Єлизавета Кривоногих, або Луїза Розова, активно вела сторінки у соцмережах, доки про неї не дізналися ЗМІ у 2020 році. Вона закрила соцмережі, тож журналісти з'ясували, чим дівчина займалася після цього.

24 Канал передає подробиці з посиланням на "Таблоїд".

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Що відомо про ще одну можливу доньку Путіна

Світлана Кривоногих, подруга Путіна з 1990-х, може мати від нього доньку. Раніше в свідоцтві про народження дівчини було по батькові Володимирівна, тепер же – Олегівна. З літа 2021-го дитину офіційно звати Єлизавета Олегівна Руднова, з натяком на Олега Руднова, близького друга Путіна. Чоловік помер у 2015 році.

Але дні народження Руднової та Кривоногих збігаються – 3 березня 2003. Це журналісти виявили у зламаній хакерами російській мережі Sirena Travel, яка містить інформацію про авіаперельоти (у 2021 році Руднова купляла квиток на літак).



Єлизавета Кривоногих (Руднова) – можлива донька Путіна / Скриншот "Таблоїд"

Дівчина навчалася в ICART Paris – школі менеджменту в культурно-мистецькій галузі. Це французький приватний виш. Утім, вона не закінчила навчання, імовірно, повернувшись до Росії з початком повномасштабної війни. Світлані Кривоногих надійшов лист від навчального закладу, де вказано, скільки провчилася в них Єлизавета Руднова.

Дехто з викладачів упізнав Єлизавету по фото, але відмовився коментувати. Одна з учениць сказала, що знає, хто її батько. І додала, що однокурсниця була "милою". Адміністрація школи послалася на конфіденційність даних і не навела деталей.

Луїзою Розовою дівчина назвалася 2021 року, коли грала діджей-сет у Москві. У клуб вона приїхала на машині з урядовими номерами, а охорона заборонила журналістам вести зйомку.

Дівчина-загадка приїде до нас із північної столиці (Санкт-Петербурга, – 24 Канал), щоби відіграти свій перший діджей-сет. Чекаємо на всіх любителів Бейонсе, Ріанни, фенсі лайфстайлу та коктейлів із блискітками,

– так анонсували захід у мережі.

Тоді вона не сказала прямо, чи є донькою Путіна, – говорила хіба, що хоче створити власний бренд одягу. На розслідування медійників сказала, що неприємно, коли копирсаються в її житті. Через це вона буцімто кілька днів "була в прострації".