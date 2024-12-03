"Потрібні" рішення: затримано ексзаступника голови Вищого господарського суду України Ємельянова

Державне бюро розслідувань взяло під варту Артура Ємельянова, колишнього заступника голови Вищого господарського суду України. Йому повідомили про підозру у причетності до злочинної організації та хабарництві.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДБР. Зазначають, що колишній суддя, а нині адвокат, входив до складу злочинної організації, яка складалась здебільшого з суддів, адвокатів, арбітражних керуючих, різних працівників суду тощо.

Дивіться також У ДБР відповіли, що буде з військовими, які після СЗЧ не повернуться на службу до 1 січня

Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому заступнику голови Вищого господарського суду України, який разом з іншими суддями побудував "бізнес" на судових рішеннях,

– ідеться у повідомленні правоохоронців.

Злочинна схема

Правоохоронні органи виявили, що колишній високопосадовець Вищого господарського суду України, ідентифікований як Віктор Татьков, ймовірно, організував схему хабарництва в судовій системі. Схема включала в себе маніпуляції з розподілом справ, що гарантувало розгляд спорів виключно суддями, які симпатизують інтересам організаторів.

За даними Державного бюро розслідувань (ДБР), ця систематична корупція серйозно обмежила здатність судів виносити неупереджені рішення, фактично зробивши звичайною практикою вплив хабарів на результати судових розглядів. ДБР повідомило, що Татьков, разом з іншими особами, причетними до цієї схеми, оголошений у розшук і отримав офіційні повідомлення про підозру за участь у створенні та діяльності злочинної організації

В Бюро додали, що робота з виявлення та встановлення всіх причетних до діяльності цього угруповання триває.

Що загрожує Ємельянову

Ємельянова підозрюють в участі у злочинній організації та участі у злочинах, вчинюваних такою організацією (частина 1 стаииі 255 Кримінального Кодексу України (в редакції закону № 2341-III від 05.04.2001); одержанні хабаря частина 2 статті 368 Кримінального Кодексу України (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001).

Відтак, Ємельянову загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Стосовно ексзаступника голови Вищого господарського суду скеровано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Ємельянов підтвердив затримання

Артур Ємельянов у себе в фейсбуці підтвердив, що його затримали 2 грудня на в'їзді у столицю. Звинувачення та підозру він називає "фейковими та замовними" і планує відстовювати свою позицію в суді.