Надихає багатьох дорослих: Зеленський вручив нагороду 11-річному волонтеру з Данії

Президент Володимир Зеленський вручив нагороду 11-річному волонтеру з Данії Єнсу Фогу Томсену. Сталося це під час візиту до Данії 3 липня.

Хлопчик допомагає українським дітям, постраждалим від війни. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис Володимира Зеленського.

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Щоб допомогти дітям, Єнс виготовляє великодні прикраси

Президент вручив Єнсу Фогу Томсену відзнаку "Майбутнє України".

Під час свого звернення до учасників гала-вечері з нагоди початку данського головування в Раді ЄС він зауважив, що доброта та турбота цього 11-річного хлопчика впливають і надихають багатьох дорослих.

З минулого року він власноруч виготовляє великодні прикраси та завдяки їх продажу зібрав понад 34 тисячі данських крон і придбав шкільні рюкзаки та приладдя для українських дітей, які постраждали від війни,

– розповів Володимир Зеленський.

Він додав, що Єнс – перший іноземець, який отримав цю особливу нагороду.

"Завжди будемо вдячні всім, хто щиро співпереживає нашим людям і допомагає Україні. Дуже вдячний Єнсу – від усіх наших людей, від українських дітей", – сказав Зеленський.

Під час звернення з нагоди гала-вечері він також додав, що бажання допомогти іншим і не залишатися осторонь під час війни – це "потужне повідомлення, потужний меседж сам по собі".

І це саме те повідомлення, яке знаходиться в серці ЄС, в серці нашої цілісності. Ми об'єднані, ми працюємо разом. І Європа потребує ЄС для спільного, спільної підтримки, спільного захисту і для того, щоб впроваджувати ті цінності, які показав Єнс, показуєте ви та мільйони європейців щодня. Співчуття, щирість та бажання допомагати комусь, хто цього потребує,

– зауважив президент України.

Він додав, що всі європейські інституції, угоди, співпраця і спільна робота заради безпеки будується навколо ідеї, що європейці турбуються один про одного і діють як люди "в повному позитивному сенсі цього слова".