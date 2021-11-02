ПЦУ відсторонила від виконання обов'язків єпископа, який побив жінку

ПЦУ відсторонила єпископа від виконання архієрейських обов'язків на час розслідування. Напередодні священнослужитель напав на жінку нібито через те, що її собака занадто голосно лаяв.

Подальшу долю єпископа Шепетівського Адріана (Кулика) вирішуватиме Священний Синод ПЦУ. Відповідне рішення підписав митрополит Епіфаній.

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Деталі інциденту

Інциднт трапився у столиці. Іванна Бережна, сусідка єпископа, розповіла, що той напав на неї начебто тому, що її собака заважав йому і його родині. Священнослужитель кулаками бив жінку та ображав її нецензурними словами. Бережна намагалася зняти єпископа на камеру мобільного телефону, однак той відібрав його і викинув геть.

Коли потерпіла хотіла отримати записи з камер відеоспостережень, у єпископа трапилася сутичка з її чоловіком. Він називав родину Іванни Бережної сепаратистами та обіцяв звернутися до СБУ.

Журналісти "Надзвичайних новин" намагалися розпитати в єпископа Андріана причину бійки, той відповів, що Бережна "напала на маленьку жінку". Інші коментарі він надавати відмовився.

Що чекає на єпископа

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження проти єпископа Андріана за статтею про нанесення легких тілесних ушкоджень. Однак справу можуть перекваліфікувати.

За це єпископу загрожує до 850 гривень штрафу, до 200 годин громадських робіт або виправні роботи терміном до 1 року.