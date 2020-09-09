Єрмак не розуміє, куди потрапив, він просто "зручний": Богдан прокоментував свого наступника
Андрій Богдан прокоментував діяльність свого наступника Андрія Єрмака, заявивши, що в того відносини з президентом Володимиром Зеленським, як "в актора з продюсером". Політик переконаний, що Єрмак комусь є просто "зручним, як італійське взуття".
Андрій Єрмак не приносить поганих новин, не задає складних питань, завжди м'який, добрий і каже добрі слова. Про це Андрій Богдан заявив в інтерв'ю у проєкті "В гостях у Дмитра Гордона", пише 24 канал.
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Це такий ефект теплої ванни, коли довкола все добре, адже тобі кажуть, що довкола все добре. Мені шкода цієї людини, адже він взагалі не розуміє, де він і що з ним відбувається,
– заявив ексочільник президентського Офісу.
Свою позицію він пояснив відсутністю будь-якого досвіду роботи на держслужбі в Андрія Єрмака. Мовляв, коли такий відсутній у президента, це нормально. Бо президент – це гарант і мерило справедливості. Він має все визначати, виходячи зі своїх моральних принципів.
"Натомість голова Офісу, Адміністрації чи Секретаріату – це менеджер, завданням якого є те, щоб усе працювало синхронно й за годинником. Щоб рішення президента дійсно виконувалися. Якщо він це робить, то в них усе добре. Та він ж цього не робить", – заявив Богдан.
Він також висловив переконання, що Андрій Єрмак банально не усвідомлює своїх функцій як голови ОПУ. Мовляв, він не повинен забезпечувати комфорт президента, що насправді є функцією звичайного помічника.
Хто головний в Офісі Президента
Андрій Богдан переконаний, що в Офісі президента головною є лише одна особа – Микола Тищенко. Мовляв, там він є найрозумнішою людиною.
Цю людину хотіли зробити головою фракції. Це не сірий кардинал, а публічний менеджер, який визначає точку зору всієї фракції. Я не можу зрозуміти, чому вони відмовилися від цієї ідеї,
– сказав політик.
Слід зазначити, що в Миколи Тищенка є навіть родинні зв'язки з головою Офісу Президента Андрієм Єрмаком. Вони є кумами одне одного.
До слова Знав, що Зеленський буде президентом, ще у 2017 році, – Богдан
Хто привів у владу ворога Єрмака – Гео Лероса
Богдан також запевнив, що Гео Лерос, який перебуває у відкритій суперечці з Єрмаком, не є "його людиною". Мовляв, у "Слуга народу" його привів заступник голови ОПУ Кирило Тимошенко.
"У мене була проблема: коли я зайшов у свій кабінет, там були різні портрети. Там Радянський Союз у розпалі – колгоспниця, робочі тощо. Я попросив щось сучасне, а мені порадили мистецтвознавця Гео Лероса", – пригадав ексочільник Офісу Президента.
Тоді Лерос порадив Богдану молодих і сучасних художників, які готові були подарувати картини безкоштовно задля власного піару. Тоді так і зробили.
Так я і познайомився з Гео Леросом. Ми тоді зробили фото на знак вдячності йому за те, що він мені допоміг з цими картинами. Він не моя людина – він самостійний. Він надто залежний лише від піару,
– заявив Андрій Богдан.
Єрмак – агент Росії?
Богдан, коментуючи зв'язки Андрія Єрмака з Росією, наголосив, що не можна нікого звинувачувати до моменту, поки злочин не буде доведено в суді. Втім підозри про те, що Єрмак може бути агентом ГРУ Росіє, у нього є.
"У мене немає доказів, і я не можу цього стверджувати. У мене є підозри, думки й багато чого. Та сказати в прямому ефірі, звинуватити людину в тому, що вона злочинець – я не можу", – пояснив свою позицію політик.
Коротко про Андрія Богдана:
- Це молодий український юрист і політик. В українській політиці з'явився ще в далекому 2007 році, коли балотувався у Верховну Раду за списком блоку "Наша Україна – Народна самооборона", але в парламент не потрапив.
- Того ж року почав працювати в Міністерстві юстиції. Там пробув до 2010 року, поки не став урядовим уповноваженим з антикорупційної політики в новому Кабміні Азарова.
- Найбільш відомий за появою в команді нового президента Володимира Зеленського. До лютого 2020 року очолював Офіс Президента України.
- Тоді його наступником став Андрій Єрмак. Згодом нового голову ОПУ почали звинувачувати в торгівлі державними посадами й роботі на російську розвідку.