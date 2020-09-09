Андрій Богдан прокоментував діяльність свого наступника Андрія Єрмака, заявивши, що в того відносини з президентом Володимиром Зеленським, як "в актора з продюсером". Політик переконаний, що Єрмак комусь є просто "зручним, як італійське взуття".

Андрій Єрмак не приносить поганих новин, не задає складних питань, завжди м'який, добрий і каже добрі слова. Про це Андрій Богдан заявив в інтерв'ю у проєкті "В гостях у Дмитра Гордона", пише 24 канал.

Цікаво Ми його жорстко кинули: Богдан прокоментував відносини Зеленського й Путіна

Це такий ефект теплої ванни, коли довкола все добре, адже тобі кажуть, що довкола все добре. Мені шкода цієї людини, адже він взагалі не розуміє, де він і що з ним відбувається,

– заявив ексочільник президентського Офісу.

Свою позицію він пояснив відсутністю будь-якого досвіду роботи на держслужбі в Андрія Єрмака. Мовляв, коли такий відсутній у президента, це нормально. Бо президент – це гарант і мерило справедливості. Він має все визначати, виходячи зі своїх моральних принципів.

"Натомість голова Офісу, Адміністрації чи Секретаріату – це менеджер, завданням якого є те, щоб усе працювало синхронно й за годинником. Щоб рішення президента дійсно виконувалися. Якщо він це робить, то в них усе добре. Та він ж цього не робить", – заявив Богдан.

Він також висловив переконання, що Андрій Єрмак банально не усвідомлює своїх функцій як голови ОПУ. Мовляв, він не повинен забезпечувати комфорт президента, що насправді є функцією звичайного помічника.

Хто головний в Офісі Президента

Андрій Богдан переконаний, що в Офісі президента головною є лише одна особа – Микола Тищенко. Мовляв, там він є найрозумнішою людиною.

Цю людину хотіли зробити головою фракції. Це не сірий кардинал, а публічний менеджер, який визначає точку зору всієї фракції. Я не можу зрозуміти, чому вони відмовилися від цієї ідеї,

– сказав політик.

Слід зазначити, що в Миколи Тищенка є навіть родинні зв'язки з головою Офісу Президента Андрієм Єрмаком. Вони є кумами одне одного.

До слова Знав, що Зеленський буде президентом, ще у 2017 році, – Богдан

Хто привів у владу ворога Єрмака – Гео Лероса

Богдан також запевнив, що Гео Лерос, який перебуває у відкритій суперечці з Єрмаком, не є "його людиною". Мовляв, у "Слуга народу" його привів заступник голови ОПУ Кирило Тимошенко.

"У мене була проблема: коли я зайшов у свій кабінет, там були різні портрети. Там Радянський Союз у розпалі – колгоспниця, робочі тощо. Я попросив щось сучасне, а мені порадили мистецтвознавця Гео Лероса", – пригадав ексочільник Офісу Президента.

Тоді Лерос порадив Богдану молодих і сучасних художників, які готові були подарувати картини безкоштовно задля власного піару. Тоді так і зробили.

Так я і познайомився з Гео Леросом. Ми тоді зробили фото на знак вдячності йому за те, що він мені допоміг з цими картинами. Він не моя людина – він самостійний. Він надто залежний лише від піару,

– заявив Андрій Богдан.

Єрмак – агент Росії?

Богдан, коментуючи зв'язки Андрія Єрмака з Росією, наголосив, що не можна нікого звинувачувати до моменту, поки злочин не буде доведено в суді. Втім підозри про те, що Єрмак може бути агентом ГРУ Росіє, у нього є.

"У мене немає доказів, і я не можу цього стверджувати. У мене є підозри, думки й багато чого. Та сказати в прямому ефірі, звинуватити людину в тому, що вона злочинець – я не можу", – пояснив свою позицію політик.

Коротко про Андрія Богдана: