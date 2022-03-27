Єрмак переконаний, що підняття ставок Росією з "референдумом" на Донбасі не матиме успіху

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак відреагував на наміри окупантів провести "референдум" у псевдореспубліці на тимчасово окупованій території Луганської області. Він наголосив, що дії окупантів не матимуть успіху.

Андрій Єрмак наголосив, що таким чином Росія хоче спробувати підірвати суверенітет України. Однак глава Офісу Президента підкреслив, що у них нічого не вийде.

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Референдум ніхто не визнає

Андрій Єрмак заявив, що світ не визнає результатів псевдореферендумів про приєднання тимчасово окупованих територій України до складу Росії. За словами голови Офісу Президента, таким чином окупанти підіймають ставки.

Спроби росіян таким чином підняти ставки, підірвати український суверенітет все одно не досягнуть успіху,

– заявив Єрмак.

Голова Офісу Президента підкреслив, що питання суверенітету для нашої держави є принциповим.

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