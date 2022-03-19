Єрмак показав брата-добровольця, який боронить Україну, та пообіцяв, що не підведе

Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак показав брата Дениса, який нині на передовій. За його словами, він пішов добровольцем у батальйон тероборони.

Єрмак каже, що брат не сумнівається у перемозі України. Також він вірить у нашу армію.

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І не займається "війною у фейсбуці", як роблять це тилові, диванні експерти, які критикують владу, армію і "багато знають про все", сидячи за кордоном. Денис, як і я, як і вся команда президента, як і мільйони українців, бачить своє майбутнє в незалежній Україні,

– наголосив Єрмак.

Він також сказав, що для нього його брат і кожен герой, який сьогодні б'ється за Україну на фронті, на дипломатичній арені, в інформаційному просторі – це приклад справжніх патріотів. Людей, сильних духом, та з європейською ментальністю.

"Я пишаюся ними, люблю їх та поважаю. Наша нація сильна. Українці, воїни, волонтери, Денисе – просто знайте, що ми не підведемо, так само, як і ви нас", – сказав Єрмак.

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