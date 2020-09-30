Глава Офісу Президента Андрій Єрмак порадив народним депутатам особисто поїхати на Донбас, аби зрозуміти, що там відбувається. Однак поїздки мають бути "не в паркетному режимі" і не на пів дня.

Потрібно відверто поспілкуватись із місцевими жителями та військовими. Зокрема, запитати, як вони ставляться до режиму припинення вогню. Про це Єрмак написав на своїй фейсбук-сторінці.

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За словами глави Офісу Президента, нардепам потрібно зрозуміти, що тиша означає для місцевого населення.

А вже потім обговорювати щось, писати дуже викривальні "фейсбучні повчання", давати глобальні поради як за 3 дні все вирішити,

– написав Єрмак.

Крім того, Єрмак додав, що нормальний робочий процес, коли частина людей у команді робить роботу ефективно, а частина припускається помилок, конфліктуючи із державницькою позицією.

Зверніть увагу! 30 вересня президент Володимир Зеленський звільнив Вітольда Фокіна з Тристоронньої контактної групи. Все через проросійські висловлювання політика. Раніше Фокін заявляв, що потрібно запровадити повну амністію на Донбасі та провести вибори на окупованих територіях. Крім того, політик говорив, що не бачив доказів російсько-української війни.