Аби зрозуміти, що відбувається: Єрмак порадив депутатам поїхати на Донбас
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак порадив народним депутатам особисто поїхати на Донбас, аби зрозуміти, що там відбувається. Однак поїздки мають бути "не в паркетному режимі" і не на пів дня.
Потрібно відверто поспілкуватись із місцевими жителями та військовими. Зокрема, запитати, як вони ставляться до режиму припинення вогню. Про це Єрмак написав на своїй фейсбук-сторінці.
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За словами глави Офісу Президента, нардепам потрібно зрозуміти, що тиша означає для місцевого населення.
А вже потім обговорювати щось, писати дуже викривальні "фейсбучні повчання", давати глобальні поради як за 3 дні все вирішити,
– написав Єрмак.
Крім того, Єрмак додав, що нормальний робочий процес, коли частина людей у команді робить роботу ефективно, а частина припускається помилок, конфліктуючи із державницькою позицією.