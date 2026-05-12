У залі суду відбулась перепалка між Єрмаком і ексрозвідником Червінським

У залі суду Андрій Єрмак вступив у перепалку із ексрозвідником Романом Червінським. Колишній військовий звинуватив брата ексглави Офісу Президента у хабарництві.

Сварка потрапила в об'єктиви камер Новини.LIVE.

Через що сварився Єрмак і Червінський у суді?

Давно не бачив вас, пане Романе. Минулого разу ми зустрічалися, коли мій брат представляв вас як свого побратима,

– звернувся до Червінського Єрмак.

У відповідь той заявив, що брат Єрмака нібито просив гроші за зустріч із тодішнім керівником ОП.

"Я думаю, що це не відповідає дійсності. Тому що справа мого брата розслідувалася. І я думаю, що прийде час, і ми також проговоримо, про що ви тоді просили на цій зустрічі", – відповів на це Єрмак.

Які ще заяви лунали у суді?