Єрмак закликав обрізати можливості "сірого" й "чорного" імпорту до Росії через країни ОДКБ

Україна просить міжнародну спільноту посилити режим санкцій щодо Росії. Зокрема, закликає обрізати можливості "сірого" й "чорного" імпорту до держави-агресорки.

Про подальші санкції щодо Росії 26 березня під час свого виступу на Atlantic Council заявив глава Офісу Президента Андрій Єрмак.

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Єрмак про блокування "сірого" й "чорного "імпорту до Росії

Глава ОП закликав світ до посилення режиму санкцій проти держави-агресорки та до їх неухильного дотримання. А також до впровадження механізмів, які виключатимуть участь міжнародних компаній в обхід санкцій.

"Дайте світу таку модель, яка на довгі роки позбавить Росію можливостей провадити агресивну політику. Не тільки після завершення активної фази бойових дій на території України", – сказав Єрмак.

Він попросив міжнародну спільноту ввести ембарго на російські енергоносії.

Закликаємо обрізати можливості "сірого" й "чорного" імпорту до Росії через країни ОДКБ та Євразійського союзу,

– наголосив глава Офісу Президента.

Нагадаємо, Atlantic Council неурядова американська організація, де досліджують проблеми міжнародної безпеки та міжнародні відносини атлантичної спільноти. Її вважають близькою до адміністрації Білого дому та Демократичної партії США.

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