Єрмак зробив першу заяву після рішення суду

Андрію Єрмаку 14 травня суд обрав запобіжний захід. Ексголова ОП відкидає будь-які звинувачення і каже, що "не має грошей" на заставу.

Про це він повідомив після судового засідання, передає Суспільне.

Як відреагував Єрмак?

Суд обрав запобіжний захід для ексочільника Офісу Президента Андрія Єрмака. Його візьмуть під варту на 60 діб із правом внесення застави у 140 мільйонів гривень.

Журналісти поцікавились, що планує брати із собою Єрмак в СІЗО, на що він відповів: "найнеобхідніше".

Кореспонденти також запитали, чи є гроші для внесення застави в ексголови ОП, його оточення та друзів. На це Андрій Єрмак відповів: "Я ж казав – у мене таких грошей нема".

Я не готувався до цього. Я думаю, що, ну, достатньо є знайомих, друзів, сподіваюсь, що вони зможуть допомогти в цьому (зібрати гроші на заставу – ред.),

– цитує Андрія Єрмака "Українська правда".

Також колишній політик запевнив, що "шість років пропрацював чесно 24 на 7 на свою країну, віддаючи своє життя, своє здоров'я. Я ні про що не шкодую, я гордий, що це робив".

Сторона захисту буде подавати апеляцію на рішення суду, додав Єрмак.