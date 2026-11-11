Єрмаку дозволили вільно пересуватися Україною: чим це пояснили адвокати

Суд пом'якшив обмеження для колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Тепер він зможе пересуватися всією територією України без окремих дозволів, однак інші процесуальні обов'язки залишаються чинними.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Чому Єрмаку дозволили пересуватися всією Україною?

Раніше колишній керівник ОП міг без окремого дозволу відвідувати Київ, Київську, Дніпропетровську, Донецьку, Запорізьку, Миколаївську, Сумську, Харківську та Херсонську області. Також йому дозволяли транзит через інші регіони.

Адвокати Єрмака звернулися до суду з проханням розширити територію його пересування. Вони пояснили це участю підозрюваного у проєкті Національної асоціації адвокатів України, який передбачає надання правової допомоги військовослужбовцям.

Водночас прокурор заперечував проти такого обґрунтування. Він наголосив, що чинні обмеження не заважають реалізації проєкту, адже Єрмак виконує в ньому керівну роль, а не безпосередньо надає правову допомогу.

За твердженням захисту, до проєкту залучені понад 60 адвокатів.

Зрештою слідчий суддя дозволив колишньому посадовцю пересуватися всією територією України без окремого погодження з детективом, прокурором чи судом.

Водночас суд продовжив дію інших обов'язків Єрмака. Зокрема, він повинен:

прибувати за кожною вимогою детектива, прокурора та суду;

повідомляти про зміну місця проживання або роботи;

зберігати зданими документи для виїзду за кордон;

утримуватися від спілкування з визначеними особами щодо обставин кримінального провадження.

Нагадаємо, у вересні суд також дозволив Єрмаку зняти електронний браслет через загрозу для його життя та здоров'я.

У чому підозрюють Андрія Єрмака?

Як раніше повідомляв 24 Канал, у травні 2026 року НАБУ та САП оголосили Єрмаку підозру у справі про легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. Йдеться про будівництво елітних маєтків у Козині під Києвом.

За версією слідства, через проєкт "Династія", який передбачав зведення чотирьох приватних резиденцій, могли легалізувати понад 460 мільйонів гривень.

Єрмаку інкримінують частину 3 статті 209 Кримінального кодексу України. У разі доведення вини йому загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У вересні Вищий антикорупційний суд дозволив Андрію Єрмаку зняти електронний браслет. Таке рішення ухвалили через можливу загрозу його життю та здоров'ю, на яку вказав медичний спеціаліст. Водночас інші процесуальні обов'язки залишилися чинними.

Сам колишній керівник Офісу президента заперечує причетність до незаконних оборудок. Його захист наполягає, що підозра ґрунтується на припущеннях, а доказів вини недостатньо.