У САП відповіли, чи підготували підозру Єрмаку

Під час пресбрифінгу голова САП Олександр Клименко заявив, чи готова підозра колишньому очільнику Офісу президента Андрію Єрмаку. А також розповів про проблему тиску на антикорупційні органи.

Про це його запитала журналістка Новини.LIFE під час пресбрифінгу "Результати НАБУ і САП у || півріччі 2025 року".

Чи готували підозру Єрмаку?

Голова Спреціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександр Клименко заперечив інформацію про наявність підготовленої підозри колишньому керівнику Офісу Президента Андрію Єрмаку.

Ми ніколи не анонсуємо і не анонсуємо підозр. По-перше, це незаконно, адже порушує презумпцію невинуватості. Тому я не розумію, якої відповіді очікують від нас: що ми скажемо, що такого-то числа буде підозра? Це неможливо,

– заявив Клименко.

Голова САП також зазначив, що тиск на антикорупційні органи є системною проблемою. За його словами, під підозру часто потрапляють високопосадовці, які приймають ключові рішення щодо розвитку країни та розподілу ресурсів.

Він додав, що багато розслідувань проти детективів досі не завершені: люди залишаються під підозрами, застосовуються запобіжні заходи, а частина проваджень триває, і така ситуація, на його думку, ще довго буде переслідувати систему.

