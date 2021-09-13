"Хватит держать Украину на крючке реформ". "Коррупция есть во всех странах, не только в Украине". "Байден, почему мы еще не в НАТО"…

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Форум Пинчука активизировал контакты западного мира и украинских властей, показав разительное отличие между ними. А еще он дал снова возможность украинским властям "поскиглити", что нас все обижают, не любят, относятся не справедливо и требуют делать зарядку по утрам.

Украинская сторона в очередной раз потребовала просто взять и взять нас в ЕС и в НАТО и не приставать с этими вашими реформами. А Запад в очередной раз публично озвучил тезис о том, что в Украине идет откат ключевых успешных реформ. Вспоминают НБУ и "Нафтогаз". Раньше на всех конференция вспоминали НБУ и "Нафтогаз" как пример успешных преобразований, а теперь вот наоборот.

Поговорили.

И вряд ли поняли друг друга. Ну, не может инфантильный подросток понять взрослого, который говорит с ним как с другим взрослым. Это невозможно.

Украина в очередной раз напоминает этого самого инфантильного подростка. Который, с одной стороны, протестует против ограничений его свободы. Хочет пить водку с друзьями, не хочет учиться в школе, не хочет мыть руки перед едой и предпочитает питаться в Макдональдсе.

А с другой стороны требует от взрослых относиться к себе как к равному. Требует брать в свои клубы и компании. Требует учитывать его мнение по поводу расходования семейного бюджета и планирования отпуска.

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А когда взрослые говорят ему, что надо хорошо учиться и прилично себя вести, становится в позу, кричит, громко хлопает дверью и угрожает убежать из дома.

И остается только вопрос: а к чему вот эти все стенания "Немедленно возьмите нас в ЕС. Мы заслужили". Вот чтобы что?

Ведь совершенно очевидно, что сейчас Украина крайне далека от стандартов ЕС. Прежде всего в вопросе коррупции и верховенства права. Люди, которые утверждают, что у нас такой же уровень коррупции как в странах ЕС, похожи на инопланетян. Или на землян, которые рассказывают, как они будут садить картошку на Марсе. Ведь они видели в кино, что картошка там растет, а, значит, пора переезжать.

Люди, которые не замечают отличия в уровне верховенства права в Украине или в ЕС либо никогда не делали бизнес в Украине, либо никогда не имели дело в ЕС. Либо лицемеры, либо глупцы.

С другой стороны, очевидно, что ЕС сейчас не примет позитивного решения по Украине. Потому что на данном этапе сам не готов к такому радикальному расширению. Ему еще Балканы надо переварить. С их пузатой мелочью стран, которые меньше киевской области. И только потом задуматься об Украине. И пройти все этапы, начиная с "отрицания".

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Итак, вам очевидно, что вас не возьмут в ЕС. Зачем же вы закатываете истерики, топаете ногами и громко кричите, что к вам несправедливы? Чтобы что? Не для того ли, чтобы когда вам не откроют двери и в очередной раз указали на то, что вы еще не готовы к приличному обществу, вы развернулись и сказали, что теперь не хотите в ЕС? Не для того ли, чтобы снова заявить о многовекторности. Сказать, что зря стучались в НАТО и надо подружиться с Россией. Назло бабушке отморозить уши?

Если так, то это очень тревожно. И остальные выводы не цензурны.

Путь в ЕС для Украины – это как Путь Самурая. Как и путь в НАТО. Тут главное процесс, а не результат.

Для нас важнее идти по этому пути, потому что на этом пути мы должны максимально приблизить себя к Европе, провести те самые структурные перемены. Это важнее, чем прийти. Важнее, чем финальный результат.

Возьмут нас в итоге в ЕС или не возьмут – уже не так важно, если мы будем соответствовать стандартам ЕС. Это та самая "Европа в Украине". Но без центра притяжения, без ориентира, без идеи вступления в ЕС эти перемены просто невозможны. И выглядит так, что власть не хочет идти по пути, по пути роста, но чтобы не делать перемены хочет сначала убедить всех вокруг, что прийти к финальной точке невозможно. И дальше будет убийственный аргумент "так зачем стараться".