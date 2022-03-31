ЄС, Франція і Норвегія виділяють Україні багатомільйонну допомогу

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму новому зверненні розповів, які країни вирішили ще надати фінансової допомоги Україні.

Згідно з повідомленням, Норвегія виділить 20 мільйонів в бюджет. Ці кошти Уряд розподілить на важливі програми.

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Відомо, що до цього Норвегія вже встигла виділити 200 мільйонів євро на гуманітарну допомогу.

Домовилися про підтримку від Франції на 300 мільйоні євро. Та про грант від Європейського Союзу на 120 мільйонів євро. Ці кошти підуть напряму в бюджет,

– зазначив Денис Шмигаль.

Прем'єр-міністр України також додав, що це гідна позиція, яку мають наслідувати й інші країни ЄС.

"Президент Володимир Зеленський також вчора домовився про виділення Україні 500 мільйонів доларів в якості прямої бюджетної допомоги від Уряду США", – повідомив Шмигаль.

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