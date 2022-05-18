ЄС готується направити заморожені активи Росії на відновлення України, – ЗМІ

На Україну очікує чимало років відбудови після війни, яку розпочала Росія. І саме країна-агресор має оплатити цю віднову.

Європейський Союз вивчає можливість використання активів російських олігархів, які були заморожені через санкції, для фінансування відбудови України. Мова йде про їх майно, яке буде реалізовано, а кошти направлені на потреби України.

Також можуть бути використані заморожені кошти російського центробанку.

До теми В ЄС розробили план післявоєнної відбудови України: можуть ухвалити вже завтра, – ЗМІ

Причина в тому, що Європейська комісія вважає, що масштаби потреби виходять за межі можливостей блоку.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив у понеділок своїм колегам з ЄС, що, за словами людей, знайомих з обговоренням, законопроєкт про реконструкцію може скласти 1 трильйон євро

Програма RebuildUkraine

Для довгострокової реконструкції комісія запропонує створити об’єкт під назвою RebuildUkraine (Відбудуй Україну), щоб направити всі ресурси.

У рамках ініціативи ЄС буде досліджувати використання конфіскованих активів у російських осіб, які потрапили під санкції після початку війни в Україні.

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив, що Берлін готовий розглянути можливість арешту резервів російського центрального банку за кордоном і використати ці гроші для фінансування реконструкції.

Європейський Союз усвідомлює, що йому доведеться профінансувати левову частку відбудови України протягом наступних десяти років або більше. Ці зусилля мають поєднувати фінансування ЄС, внески держав-членів і підтримку європейських фінансових установ, включаючи Європейський інвестиційний банк

15 мільярдів доларів на три місяці

Окрім грошей на відбудову України після війни, наша держава потребує і коштів станом на зараз. Мова йде про близько 5 мільярдів доларів щомісяця.

Виконавчий орган ЄС запропонує фінансовий пакет у координації з союзниками та іншими організаціями, щоб допомогти покрити фінансовий розрив України у розмірі 15 мільярдів доларів протягом наступних трьох місяців. Комісія запропонує Києву кредити на суму від 7 до 9 мільярдів євро для фінансування нагальних законопроєктів уряду, як частина пакету, що ще обговорюється. Згідно з проєктом пропозиції, країни-члени запропонують нові гарантії, які дозволять блоку пропонувати довгострокові позики, а гранти з бюджету ЄС субсидуватимуть виплати відсотків.